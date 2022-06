Nog één keer Rob de Nijs op het podium: 'Heb zakdoekjes bij me'

In de Ziggo Dome in Amsterdam is vanavond het allerlaatste optreden van Rob de Nijs (79). De zanger heeft de ziekte van Parkinson, waardoor optreden lastiger wordt. Met de show 't Is mooi geweest neemt hij daarom afscheid van zijn fans.

Het concert is een afsluiting van zijn ruim 60-jarige carrière. Met de single Het ritme van de regen scoort De Nijs in 1963 zijn eerste grote hit. Datzelfde jaar doet hij namens Nederland mee met het Eurovisie Songfestival in de Belgische kustplaats Knokke.

Na een minder succesvolle periode, waarin de zanger en zijn band uit elkaar gaan en De Nijs rollen heeft in de kinderseries Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?, komt hij in 1973 terug met de hits Jan Klaassen de trompetter en Dag zuster Ursula. Toch duurt het tot 1996 voordat De Nijs voor het eerst de nummer 1-positie pakt met Banger hart.

Tieneridool

"In al die jaren is er zoveel gebeurd", zegt superfan Wil Luurs uit Wageningen. Ze is bij het afscheidsconcert en wordt daar vergezeld door zo'n honderd andere leden van de fanclub van De Nijs. "Rob heeft zich ontwikkeld van een tieneridool tot een allround, perfectionistische zanger", vertelt ze in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Terug in de tijd: met dit liedje brak De Nijs in de jaren 60 door: