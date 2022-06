'Tijdritdebutant' Mollema troeft favoriet Dumoulin verrassend af bij NK

Bauke Mollema heeft voor het eerst de Nederlandse titel tijdrijden in de wacht gesleept. Bij de NK wielrennen in Emmen bleef hij viervoudig winnaar Tom Dumoulin verrassend voor. Daan Hoole reed de derde tijd.

Dumoulin, die na dit seizoen stopt als wielrenner en dus bezig is aan zijn laatste NK, was als favoriet van start gegaan, maar al bij het eerste meetpunt gaf hij tien seconden toe op Mollema. De Groninger, knap vierde bij de afsluitende tijdrit in de Giro, liep daarna nog verder weg en was op de streep een halve minuut sneller dan Dumoulin.

Daan Hoole gaf twee tellen toe op Dumoulin en hield daarmee tweevoudig winnaar Jos van Emden (2010 en 2019) van brons af.

Eerste NK tijdrijden voor Mollema

Het was voor de 35-jarige Mollema de eerste keer dat hij deelnam aan het NK tijdrijden.

"Bizar joh, ik kan het niet geloven. Ik reed zo lekker. Ik start altijd snel, maar kon het vasthouden tot de finish. Dit is een van mijn mooiste overwinningen. Ook omdat het zo onverwacht is. Ik had stiekem gehoopt op een medaille en ik had nooit gedacht dat ik Tom kon kloppen."

