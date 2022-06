Hockeysters winnen met teruggekeerde De Goede vlak voor WK van China

De Nederlandse hockeysters hebben hun laatste wedstrijd in de Pro League gewonnen. China werd in Rotterdam met 6-0 kansloos gelaten.

Oranje kreeg het China van Alyson Annan, voormalig bondscoach van Nederland, dinsdag pas in de slotfase op de knieën (2-1), vandaag was het dankzij flitsend spel al 3-0 bij rust. Ook in het derde kwart lag het tempo hoog en werd de score verdubbeld.

Oranje kreeg twaalf strafcorners, maar verzilverde er slechts één: alleen Frédérique Matla was trefzeker. Zij scoorde in totaal drie keer. Nederland is de Pro League achter Argentinië als tweede geëindigd.

De Goede is weer fit

Toch lijkt de ploeg van coach Jamilon Mülders klaar voor het WK, dat op 1 juli begint. Bovendien maakte Eva de Goede, die 251 interlands speelde, haar rentree nadat ze in november de voorste kruisband in haar rechterknie had afgescheurd.