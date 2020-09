Frankrijk dankt Mbappé, Portugal kan het ook zonder Ronaldo

Frankrijk en Portugal zijn de Nations League begonnen met een overwinning. Frankrijk versloeg Zweden in Solna met 1-0 en Portugal was in Porto met 4-1 te sterk voor Kroatië.

De eerste grote kans was in Zweden voor het gastland toen Marcus Berg na een pass van Albin Ekdal vrij voor Hugo Lloris verscheen. De Franse doelman redde en de rebound van Emil Forsberg werd weggewerkt door Raphaël Varane.

Enkele minuten later lag de bal er aan de andere kant wel in. Kylian Mbappé soleerde met een gelukje door de Zweedse defensie en verraste doelman Robin Olsen in de korte hoek. Na rust werd er niet meer gescoord. Antoine Griezmann kreeg ver in blessuretijd de kans om de score te verdubbelen, maar schoot een strafschop hoog over.

Ronaldo kijkt toe vanaf tribune

Portugal, dat vorig jaar Oranje in de finale van de Nations League klopte, moest het zonder Cristiano Ronaldo doen tegen Kroatië. De 35-jarige aanvaller had last van een ontstoken teen en miste daardoor voor het eerst sinds november 2018 een interland. Daardoor moest hij ook de jacht op zijn 100ste goal voor Portugal nog even uitstellen: hij staat nu op 99.

Vanaf de tribune zag Ronaldo dat Portugal meerdere kansen creëerde, drie keer de paal raakte en dat verdediger João Cancelo met een fraai schot met links de score opende. In de tweede helft maakten Diogo Jota (schot in de verre hoek) en João Félix (via doelman Livakovic) er met hun eerste goals voor Portugal 3-0 van.