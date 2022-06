Saudische kroonprins voor het eerst sinds moord op Khashoggi in Turkije

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft een bezoek gebracht aan president Erdogan in Turkije. Het is voor het eerst dat Bin Salman voet op Turkse bodem zet sinds de moord op journalist Jamal Khashoggi. Die werd in 2018 vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul, de grootste stad van Turkije.

De kroonprins werd onthaald door de Turkse president in zijn paleis in Ankara. De twee landen willen de bekoelde banden weer aanhalen. In april bracht Erdogan al een bezoek aan Saudi-Arabië om de relatie te normaliseren.

De normalisering van de relatie met Saudi-Arabië komt niet op een onverwachts moment. Nu Turkije te maken heeft met een van de zwaarste economische crises van de afgelopen decennia, probeert het investeerders uit de Golfstaten aan te trekken. Een betere band met Saudi-Arabië moet ervoor zorgen dat er meer buitenlands geld binnenkomt door onder meer investeringen en toerisme.

Einde van rechtszaak

Het Turkse Openbaar Ministerie stopte in april met de rechtszaak tegen 26 verdachten van de moord op Khashoggi; de zaak werd toen overgedragen aan Saudi-Arabië. Mensenrechtenorganisaties hebben er geen vertrouwen in dat het daar tot een eerlijke rechtsgang komt.

Saudi-Arabië zei dat het in 2020 al acht mensen voor de moord heeft veroordeeld met celstraffen. Wie dat waren, is nooit bekendgemaakt.

Moord in consulaat

Jamal Khashoggi werkte als journalist voor verschillende internationale media en als columnist voor The Washington Post. Hij was bekend criticus van het Saudische regime. In oktober 2018 ging hij naar het Saudische consulaat in Istanbul om echtscheidingspapieren op te halen. Binnen werd hij vermoord; zijn lichaam is nooit teruggevonden.

De moord leidde internationaal tot een golf van verontwaardiging en kritiek. Al snel na de moord zei Erdogan dat de Saudische regering verantwoordelijk was. Amerikaanse inlichtingendiensten meldden vorig jaar in een rapport dat de kroonprins opdracht had gegeven voor de moord, maar Bin Salman heeft betrokkenheid altijd ontkend.