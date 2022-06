Geen spetterende zwemavond Toussaint en Kamminga bij WK, Corbeau naar finale

Voor Marrit Steenbergen viel het doek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Na een niet geheel vlekkeloze race tikte ze aan in 54,11. Dat bleek de elfde tijd in totaal, waar een plek bij de eerste acht nodig was voor de finale.

"Ik was gister zo goed. Nu lig ik in de golven van anderen, verslik ik mij en ga ik heel rommelig zwemmen", reageerde ze na haar race. "Ik zoek verder geen excuses, ik moet gewoon harder zwemmen."

Niet fitte Kamminga ontbreekt

Arno Kamminga besloot niet in actie te komen in de halve finale van de 200 meter schoolslag. De 26-jarige zwemmer voelt zich niet fit genoeg om na de series van vanochtend nog een keer in actie te komen.

"Ik voel me al sinds zaterdag niet fit, maar dat heb ik voor mijn races tot nu toe steeds opzij kunnen zetten", laat hij weten.

Bekijk hieronder een toelichting van Mark Faber, de coach van Arno Kamminga.