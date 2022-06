Verdachte 'needle spiking' op Haags festival blijft langer vastzitten

Een 31-jarige man die afgelopen week bij een festival in het Haagse Zuiderpark werd opgepakt, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Hij zou op het festival meerdere vrouwen met een injectienaald hebben gestoken.

Dinsdag meldde de politie dat er geen enkel bewijs is dat mensen in ons land tijdens het uitgaan gedrogeerd zijn met een naald. Er werden landelijk tussen de 25 en 40 meldingen van needle spiking onderzocht, maar niets duidde erop dat er daadwerkelijk iets is gebeurd, zei een politiewoordvoerder.

Inhoud injectiespuit onderzocht

Ook bij het incident in het Zuiderpark is niet duidelijk of het om needle spiking gaat. Een vrouw die geprikt werd merkte zelf niks, maar omstanders meldden dat de verdachte haar had gestoken. Vandaag is duidelijk geworden dat er nog twee andere vrouwen aangifte gedaan hebben omdat ze met een naald gestoken zijn op het festival.

Volgens de politie is geen van de vrouwen buiten bewustzijn geraakt. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt de inhoud van de injectiespuit die de verdachte bij zich had. De resultaten zijn nog niet bekend.

De 31-jarige man die de vrouwen prikte wordt verdacht van mishandeling. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

NOS Stories maakte onlangs deze video over needle spiking: