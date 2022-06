Waarom laat politie meeste snelwegtrekkers rijden?

Chaotische taferelen op de snelwegen vandaag, met duizenden tractoren die naar het boerenprotest in Stroe reden. Het leidde tot onveilige situaties, lange files en heel wat opgestoken middelvingers van gefrustreerde medeweggebruikers. Met een trekker over de snelweg rijden is strafbaar. Enkele honderden boeren kregen volgens de politie een boete, maar de meesten werden niet gestopt. Waarom greep de politie niet harder in? Vooral op de A7 bij Drachten ontstonden in de woorden van de politie "enorm gevaarlijke situaties". Zo'n zestig trekkers reden daar om een politieblokkade heen, over de vluchtstrook en tegen het verkeer in:

Boeren rijden langs politieblokkade snelweg A7 bij Drachten op - NOS

Politiewetenschapper Jaap Timmer (Vrije Universiteit) snapt de moeilijke afweging voor de politie bij dit soort massale protesten. "Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt", zegt hij over het niet ingrijpen bij acties met tractoren. "Er is van tevoren natuurlijk over nagedacht. Ten koste van welke escalatie wil je handhaven, en hoe doe je dat?" Vanochtend sprak een politiewoordvoerder van de korpsleiding van een lastige klus, ook vanwege het formaat van de trekkers. "We zijn simpelweg niet opgewassen tegen deze machines." Pantservoertuigen Is de politie echt zo machteloos? Wel als het puur gaat over de voertuigen, zegt Timmer. Het klopt dat normale politieauto's en zelfs zware ME-bussen niet zijn opgewassen tegen de pk's en massa van een tractor. "En dan is de vraag, ga je zwaarder geschut inzetten, met de grotere kans op escalaties? Gaan schieten is ook niet echt een optie." Wat wél had gekund, zegt de hoofddocent, is de inzet van de marechaussee. Die beschikt over zware pantservoertuigen. Daarvan heeft de marechaussee er enkele tientallen en die zouden volgens Timmer op strategische plekken kunnen worden ingezet. "De vraag is: welke inzet is redelijk en wat is aanvaardbaar als het gaat om veiligheid en overlast? Uiteindelijk gaat het bevoegd gezag daarover - de burgemeesters en Rijkswaterstaat - en die moeten daarvoor kiezen. Dat is vandaag niet gebeurd." Ook op de terugweg gingen veel trekkers weer de snelweg op:

We zien dat de eerste tractoren weer de weg op gaan, zoals hier op de #A1 bij Barneveld. We verwachten dat de avondspits veel hinder gaat ondervinden van boeren die huiswaarts rijden. Check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. pic.twitter.com/XwmTfsWyNO — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 22, 2022