Enquêtecommissie Tweede Kamer op zoek naar waarheid over Gronings gas

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen begint volgende week met de openbare verhoren. In de eerste week komen gedupeerden van de aardbevingen door gaswinning aan het woord. Ook wetenschappers, mensen van exploitant NAM en Shell en oud-minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma (VVD) worden gehoord.

De Tweede Kamer besloot drie jaar geleden zelf onderzoek te doen naar de gaswinning in Groningen en de problemen die daardoor zijn ontstaan. De commissie bestaat uit Kamerleden van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SP en PvdA. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee is voorzitter van de commissie. De leden hebben tot nu toe 124 besloten voorgesprekken gevoerd en stapels documenten doorgenomen.

"Het gaat echt om zestig jaar geschiedenis", zegt Van der Lee. "Een groot deel hebben we uit documenten moeten halen. De mensen die in het verleden betrokken waren leven vaak niet meer. Verder hebben we de keuze voor de openbare verhoren gebaseerd op hoe het verhaal verteld moet worden."

Vragen die in de eerste week aan de orde komen zijn onder meer: hoe groot is de gasproblematiek voor de Groningers? Welke signalen gaven wetenschappers die onderzoek deden naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen? Wat was de relatie tussen oliemaatschappijen en overheid?

Schade en wantrouwen

Het Groningse gasveld werd in 1959 ontdekt en leverde de overheid, en daardoor burgers, en de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil vele miljarden op. Maar de gaswinning heeft ook zijn tol geëist. Aardbevingen als gevolg van de winning hebben geleid tot schade aan gebouwen, inwoners die zich onveilig voelen en wantrouwen richting de overheid en de betrokken bedrijven en instanties.

Van der Lee: "Het geschonden vertrouwen was een belangrijke reden voor de Kamer om deze enquête te starten. Ik hoop dat het in het openbaar verhoren van verantwoordelijken en deskundigen bijdraagt aan het herstel daarvan."

Live bij NOS

De verhoren starten komende maandag om 10.00 uur en worden live uitgezonden op NPO Politiek. Na het zomerreces van de Kamer, vanaf 29 augustus, volgt de tweede verhoorperiode. In totaal worden in de hele enquêteperiode zeventig betrokkenen en deskundigen verhoord.