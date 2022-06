Sommige Kamerleden na waarschuwing niet naar boerenprotest, anderen gaan toch

Na de bijeenkomst zei VVD'er Van Campen dat het advies van de NCTV "dermate serieus" was dat hij het niet naast zich neer kan leggen. "Dat valt me heel zwaar. Ik had daar als volksvertegenwoordiger heel graag het gesprek willen voeren en willen luisteren naar de zorgen die er leven."

De NCTV heeft de Kamerleden in een besloten bijeenkomst verteld waarom een aantal van hen een veiligheidsadvies heeft gekregen. "Omwille van veiligheidsredenen kan ik geen details vrijgeven over de specifieke afwegingen die aan dit advies ten grondslag liggen", schrijft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Kamer.

Van der Wal vindt dat een protestbijeenkomst nou juist een mooie gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan. "En als het dan zo is dat bepaalde partijen daar niet naartoe kunnen... "

Minister Van der Wal noemt het "bizar" dat sommige Kamerleden niet naar het boerenprotest in Stroe kunnen omdat hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd. "Dit laat de polarisatie zien", zegt ze. "En de vraag is: hoe brengen we iedereen weer bij elkaar."

SGP-Kamerlid Stoffer noemt het op Twitter "een keuze" om al dan niet naar het boerenprotest te gaan. "Overigens voel ik me op de Veluwe altijd veel meer op m'n gemak dan in Den Haag." Dat is tegen het zere been van D66-Kamerlid Van Weyenberg:

Hij zegt dat hij zelf wel thuis blijft als ander Kamerlid een individueel negatief advies van de NCTV krijgt. "Dan is het in een democratische rechtsstaat, waarin je over alles van mening kunt verschillen, wel: één voor allen en allen voor één."

Behalve Boswijk zijn ook andere politici na de NCTV-briefing alsnog naar Stroe gegaan. Het gaat onder anderen om SGP'er Roel Bisschop. Van Campen van de VVD vindt dat teleurstellend. Na een besloten bijeenkomst in de Tweede Kamer zei hij het belangrijk te vinden "dat we met alle 150 Kamerleden staan voor de vrijheid van meningsuiting en ik had het elegant en charmant en collegiaal gevonden als we daarin één lijn hadden getrokken".

De D66'er baalt ervan. Hij zegt dat hij graag het gesprek met de boeren was aangegaan, zoals hij eerder ook heeft gedaan bij protestacties op het Malieveld in Den Haag. "Het is buitengewoon treurig dat je al je politiecapaciteit inzet om trekkers, die niet de weg op mogen, naar de demonstratie te leiden. En dat je geen mensen vrijmaakt om parlementariërs hun werk te laten doen."

BBB-leider Van der Plas is al sinds gisteravond in Stroe. Zij vindt dat ieder Kamerlid vrij moet zijn om te gaan en staan waar hij of zij wil. "Maar als ik even naar mezelf kijk, persoonlijk, en er zou een demonstratie zijn van Extinction Rebellion bijvoorbeeld of een hele activistische milieugroep, dan zou ik denken, nou, daar ga ik niet heen. Wat is mijn meerwaarde daar? Ik ben het toch niet met ze eens en misschien worden ze wel boos op mij", zegt zij tegen het ANP.

Minister Van der Wal vraagt zich af: "Hoe brengen we iedereen weer bij elkaar, wetende dat we uiteindelijk de stikstofdoelen moeten halen: 50 procent minder uitstoot in 2030."

De Tweede Kamer debatteert morgen de hele dag over haar stikstofplannen.