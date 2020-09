Dumoulin voelde bergop: 'De Tour winnen, dat gaat gewoon niet meer lukken'

Dumoulin in het wiel van Robert Gesink - Belga

Jumbo-Visma begon aan de Tour de France met twee kopmannen. Die rol is na acht etappes nog maar voor één van de twee weggelegd. Dat concludeert de renner die zichzelf nu in dienst van de enig overgebleven kopman zal stellen. Tom Dumoulin voelde het zaterdag zelf op de Port de Balès, een klim van de buitencategorie, waarop hij de concurrentie uiteindelijk moest laten gaan. "We zijn hier om de Tour te winnen. In eerste instantie was dat de bedoeling met Primoz (Roglic, red.) of met mij", aldus de renner zaterdagavond in een bericht van de ploeg. "Ik voelde vandaag dat het gewoon niet meer gaat lukken."

De Limburger begon 's ochtends als nummer vijf in het algemeen klassement, dertien seconden achter de gele trui, aan de eerste bergetappe van deze Tour. Aan het einde van de dag was het verschil opgelopen tot twee minuten en twintig seconden. Dumoulin staat nu vijftiende. "Ik had gewoon niet de benen om tot aan de finish met de besten mee te gaan", blikt hij realistisch terug op de dag waarop hij zich in dienst stelde van Roglic (de nummer twee van het klassement) en daarna niet meer kon aanklampen.

Jumbo-Visma zette aanvankelijk Robert Gesink en Wout van Aert op kop van het peloton om de concurrentie uit te roken, maar het gewenste effect bleef uit. Dumoulin: "Ik zat met hangen en wurgen mee op de top van de Port de Balès. Toen heb ik de keuze gemaakt om op kop te rijden voor Primoz." "Dat was te vroeg, uiteindelijk zat hij geïsoleerd en dat is niet wat we willen. Maar als ik niet op kop had gereden, was ik eraf gereden zonder een kopbeurt." 'Had het niet moeten doen' Ploegleider Frans Maassen was niet gelukkig met die keuze van zijn renner. Volgens Maassen was het helemaal niet noodzakelijk dat Dumoulin de koppositie overnam in de koers. "Wij zien hem iedere dag, hij is veel beter dan hij zelf denkt. Hij had helemaal niet zo nodig hard op kop hoeven rijden. Dan was de schade misschien beperkt gebleven. Hij had het niet hoeven doen en misschien niet moeten doen."

De ploegleiding kon op dat moment niet meer ingrijpen, zegt Maassen. "Wij hoorden dat eigenlijk te laat en toen was het kwaad al geschied. Waarschijnlijk was het resultaat niet heel veel anders geweest als hij het niet had gedaan, maar het is jammer." Toch wil Maassen niet al te teleurgesteld zijn. "Primoz is onze leider, Tom staat wat verder weg. Dat is even slikken voor Tom zelf en ons als ploeg. Maar de moraal moet en mag daar niet onder lijden.." Na afloop van de etappe prezen ploeggenoten Roglic, Robert Gesink en George Bennet Dumoulin en zijn opoffering voor de ploeg. "Tom heeft laten zien dat hij hier voor het team rijdt en dat hij een geweldige teamplayer is."

Zondag moeten er opnieuw serieuze Pyreeneëncols beklommen worden en Dumoulin zal dat in dienst van zijn Sloveense kopman doen. "Ik ben nu weggevallen uit de top van het klassement, maar Primoz staat er supergoed voor." Dumoulin dicht hem nog alle kansen op de eindzege toe. "We zijn van start gegaan om de Tour proberen te winnen. Primoz heeft nog steeds hele goede kaarten en daar gaan we vol voor."