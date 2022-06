Griekspoor worstelt zich op Mallorca na zwakke start opnieuw langs Molcan

Wie Tallon Griekspoor in de eerste set had zien spelen, zal geen stuiver hebben gegeven voor zijn kansen. En toch won hij in de tweede ronde op het tennistoernooi van Mallorca van Alex Molcan: (0-6, 6-3, 7-6 (3)). Ruim een week geleden stond Griekspoor ook al tegenover de Slowaak, die hij toen op het grastoernooi in Halle in twee sets op de knieën dwong.

Ook toen kwam Griekspoor pas laat op stoom, maar nu duurde dat nog veel langer. Binnen een halfuur had hij de eerste set al verloren, pas in de achtste game wist hij zijn service voor het eerst te behouden.

Griekspoor, inmiddels 53ste op de wereldranglijst, wist de drie plaatsen hoger genoteerde Molcan in de vijfde game van de tweede set zowaar te breken. Aan het einde van de tweede set deed hij dat nog een keer en dwong zo een beslissende derde set af.