OM vervolgt twee verdachten voor dood door schuld Lisette Elzinga (26) in Heerenveen

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 48-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Heerenveen voor dood door schuld in de zaak van Lisette Elzinga in Heerenveen.

Het OM verwijt de verdachten dat ze de hulpdiensten niet snel genoeg hebben opgeroepen, en daarmee hebben bijgedragen aan de dood van de vrouw, meldt Omrop Fryslân.

De 26-jarige Lisette Elzinga overleed tien dagen nadat agenten haar op 25 oktober 2021 "in zeer zorgwekkende toestand" hadden aangetroffen in een woning. Uit onderzoek bleek dat ze was overleden aan de inname van een combinatie van alcohol, xtc, cocaïne en ghb.

Per ongeluk ingenomen

Politie en OM zeggen dat Elzinga waarschijnlijk per ongeluk een slok uit een waterflesje met daarin ghb heeft genomen. De man en vrouw die nu worden vervolgd, troffen haar bewusteloos aan. Pas na 2,5 uur schakelden ze hulp in.

Het OM benadrukt dat "geen bewijs gevonden dat Lisette opzettelijk, al dan niet heimelijk, de ghb toegediend heeft gekregen". Ook is geen bewijs voor strafbare seksuele handelingen door een 45-jarige man die op 25 oktober bij Elsinga was. De zaak tegen hem is geseponeerd.

Het overlijden van Lisette Elzinga leidde tot veel beroering in Heerenveen. Vlak na haar dood liepen zo'n duizend mensen in een stille tocht door de gemeente.