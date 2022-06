Politie schiet op man na bedreiging, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

In de gemeente Midden-Delfland in Zuid-Holland is een man gewond geraakt doordat een agent op hem schoot. De man dreigde daarvoor een steekwapen te gebruiken.

De verdachte is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep West.

De politie werd gebeld omdat de man zou hebben gedreigd met brandstichting. Waar en bij wie hij dat deed is niet duidelijk. Toen de agenten bij hem waren, bedreigde hij de politie met het steekwapen. Uiteindelijk heeft een agent op hem geschoten.

De rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. Dat gebeurt altijd als de politie op iemand heeft geschoten.