Hoe zoon van Turkse bondscoach cruciale rol speelde in komst van superster Yilmaz naar Fortuna

De transferzomer is pas net begonnen, maar de meest sensationele transfer van het jaar lijkt al een feit. Fortuna Sittard slaagde er gisteren in om de Turkse topspits Burak Yilmaz voor vijf jaar vast te leggen. Hoe kreeg een club die zich pas op de laatste speeldag verzekerde van lijfsbehoud dat huzarenstukje voor elkaar? "Het is een speciaal verhaal", zegt Sjoerd Ars, technisch manager van de Limburgse club tegen Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Yilmaz had in het seizoen 2020/2021 nog een groot aandeel in de verrassende landstitel van Lille, dat in Frankrijk het veel kapitaalkrachtigere Paris Saint-Germain onder zich wist te houden. Hij speelde 77 interlands (31 goals) en werd tweemaal topscorer van de Turkse competitie. En het is nog maar een jaar geleden dat de fysiek sterke spits een hattrick maakte tegen Oranje. Bekijk zijn treffers in de 4-2 overwinning in de video hieronder.

Bekijk hier de samenvatting van Turkije - Nederland (4-2) - NOS

"Als Yilmaz voor het financiële plaatje had willen kiezen, dan had hij betere opties dan Fortuna...", zegt Ars. "Uiteindelijk was het ons totaalplaatje dat hem getrokken heeft." De spits, die in juli 37 jaar wordt, wil nog twee jaar blijven voetballen. Daarna krijgt hij bij Fortuna nog drie jaar de tijd om zijn trainersloopbaan te beginnen. Ars speelde zelf als spits bij Konyaspor en Karsiyaka en maakte zo de grootsheid van Yilmaz in Turkije van dichtbij mee. Maar het grote brein achter de transfer is Ogan Tarhan. "Hij is heel goed bevriend met Yilmaz en is de rechterhand van Isitan Gün, onze Turkse eigenaar", vertelt Ars. Gün en Tarhan willen Fortuna geleidelijk omhoog brengen Tarhan is een invloedrijke naam in het Turkse voetbal, maar begeeft zich vooral achter de schermen. Hij is de zoon van oud-bondscoach Candan Tarhan en kwam zo al op jonge leeftijd in het topvoetbal terecht. Op zijn negentiende gaf Ogun Tarhan al commentaar op de Turkse televisie bij wedstrijden van de nationale ploeg en bij het WK 2002, waarop Turkije derde werd, werkte hij als persvoorlichter en tactisch analist voor de voetbalbond. Later werd Tarhan zaakwaarnemer en had hij topspelers als Hasan Sas, Gökhan Gönül en Yilmaz onder zijn hoede. Nadat Gün in 2016 eigenaar van Fortuna werd, raakte ook Tarhan nauw betrokken bij de eredivisieclub. Samen willen ze Fortuna geleidelijk omhoog helpen. De komst van Yilmaz moet een belangrijk kantelpunt worden in dat proces. Met deze video maakte Fortuna Sittard de komst van 'King Yilmaz' wereldkundig.

Ars sprak de afgelopen jaren dankzij Tarhan af en toe met Yilmaz en maakte de topspits zo warm voor een komst naar Sittard. "We hebben regelmatig gefacetimed. Dan ouwehoerden we wat als spitsen onder elkaar. Soms zei ik dan voor de grap: 'Kom lekker hier ballen'. Dat werd dan door Yilmaz met een lach afgedaan." Charmeoffensief Maar toen het contract van de spits bij Lille afliep, zag Ars zijn kans schoon. "Een maand of anderhalf geleden kregen we in de gaten dat het toch misschien serieus kon worden. We zijn een charmeoffensief gestart om te kijken of we hem onze kant op konden krijgen." De constructie met een vijfjarig contract en de mogelijkheid om zijn trainerscarrière te beginnen, trok Yilmaz over de streep. Maar Fortuna hoopt dat hij eerst op het voetbalveld kan schitteren.

Volgens Ars is Yilmaz nog steeds in topconditie. "Yilmaz beweegt nog altijd goed en is redelijk snel. Hij is dag in dag uit met zijn sport bezig en doet alles om topfit te blijven. Hij is scherp, fit en hongerig, zoals je een spits wilt zien."

Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna Sittard - Pro Shots