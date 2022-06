Politie dringend op zoek naar ontsnapte tbs'ers Luciano Dijkman en Sherwin Windster

De politie is dringend op zoek naar twee tbs'ers die gisteravond zijn ontsnapt uit de Pompekliniek in Nijmegen. Het gaat om de 24-jarige Luciano Dijkman en de 27-jarige Sherwin Benshomin Windster, bevestigt de politie.

De twee tbs'ers ontsnapten gisteravond rond 20.30 uur uit de Pompekliniek. Ze werden geholpen door een onbekend aantal handlangers die met apparatuur, mogelijk een slijptol, een gat hadden gemaakt in het hek van de forensisch-psychiatrische kliniek.

Ze zijn gevlucht in een gereedstaande auto. Inmiddels heeft de politie bekendgemaakt dat de vluchtauto een witte Volkswagen Golf met zonnedak was.

Na de uitbraak is direct een politiehelikopter ingezet om het duo op te sporen, maar dat heeft niet geleid tot een aanhouding. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie doet onderzoek.

Gewapende overvallen en afpersing

Luciano Dijkman is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar celstraf en tbs voor een gewapende overval. Sherwin Benshomin Windster kreeg in 2019 vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden. Die laatste zaak betrof de dood van de 48-jarige Mick Pitai, in Tilburg, in 2015.

De politie heeft in het opsporingsbericht omschreven hoe de mannen eruit zien. Beide tbs'ers zijn mannen met een normaal postuur. Windster is 1,74 meter lang, heeft twee gouden tanden en een tatoeage op zijn borst. Hij droeg een bruin trainingspak. Dijkman is 1,83 meter en droeg een donkerblauw trainingspak.

Mensen die het duo hebben gezien of weten waar ze verblijven, wordt gevraagd om hen niet zelf te benaderen, maar contact op te nemen met de politie.