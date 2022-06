Taakstraf voor Urker (19) die wijzers van museumklok vernielde

De politierechter heeft vanochtend een 19-jarige man uit Urk veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. De man vernielde vorig jaar augustus de wijzers van een van de vier klokken op museum Het Oude Raadhuis.

"Ik heb er megaveel spijt van", zei de Urker tegen de politierechter. "Het was gewoon een domme actie. Wat ook meespeelde, was een verhaal dat mijn vader vertelde. Hij zei dat hij en zijn vrienden tijdens het stappen op Urk vroeger de wijzers van de museumklok terugdraaiden, zodat ze nog wat langer in de kroeg konden blijven."

In Urk zijn 21 kerkgebouwen, maar het aantal openbare klokken op enige hoogte is gering. Alleen museum het Oude Raadhuis heeft er vier, eentje voor elke windrichting. Een woordvoerder van het museum sluit niet uit dat de Urker de wijzers van alle vier de klokken wilde terugdraaien, toen hij op 21 augustus 2021 midden in de nacht op stap was.

Stom, maar we klommen

Zelf zegt de man: "Mijn vriend en ik zagen mensen op het dak van het museum staan die ons riepen. Stom, maar we besloten op het dak te klimmen."

Hoewel de man zegt niet aan de wijzers van de klok te hebben getrokken, raakten die toch zo verbogen dat ze niet meer gerepareerd konden worden. Het museum moest nieuwe wijzers bestellen. Totale schade: 6243,60 euro. Naast zijn taakstraf moet de man ook die schade vergoeden, oordeelde de politierechter.

De politie kwam de man op het spoor na een opsporingsbericht met camerabeelden van het incident. De identiteit van de tweede vandaal heeft de politie niet kunnen achterhalen.

Werkt niet op de lachspieren

De woordvoerder van het museum zegt verheugd te zijn dat de zaak nu is afgehandeld. Hij benadrukt dat de "domme actie" ook behoorlijk gevaarlijk was. "Het is toch een hele klimpartij geweest. Als je ervanaf glijdt, kun je gemeen terechtkomen", zegt hij. "Nee, het werkt bij mij niet op de lachspieren."