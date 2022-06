Minder reizigers welkom op Schiphol, waarom kan je nog wel boeken?

Op de zogenoemde piekdagen (13, 14, 18, 19, 20 en 23 juli) op Schiphol is het nog steeds mogelijk om een vlucht te boeken vanaf Amsterdam. Er moeten dagelijks gemiddeld 13.500 passagiers worden afgewezen, waarom is het dan nog steeds mogelijk om te boeken?

Een voorbeeld: wie op 14 juli vanaf Schiphol naar Málaga wil vliegen, kan onder meer voor KLM, EasyJet of Transavia kiezen. Dan ben je wel 300 tot 500 euro kwijt. Op andere data kost dat vliegticket zo'n 100 euro.

"Een paar weken geleden zei KLM nog: we accepteren geen boekingen meer, maar zonder enkel probleem kun je nog boeken. Dus dat is flauwekul", zegt Hendrik Noorderhaven, directeur van EUclaim, dat gedupeerde reizigers bijstaat.

De slotcoördinator maakte maandag bekend dat KLM in juli dagelijks zo'n 7000 stoelen moet schrappen. En daarmee komt ruim de helft van het aantal geschrapte passagiersplekken voor rekening van KLM, de grootste gebruiker van het aantal slots op Schiphol.

Geen annuleringen nodig

Toch kunnen er, ook op de piekdagen, nog steeds vluchten worden geboekt met bijvoorbeeld KLM vanaf Schiphol. De luchtvaartmaatschappij zegt een limiet op de ticketverkopen te zetten, maar het is dus niet zo dat zij geen tickets meer verkopen vanaf Amsterdam.

KLM rekent door wat de maatregelen van Schiphol voor de vliegmaatschappij betekenen en verkoopt daarom nog steeds een beperkt aantal tickets. De luchtvaartmaatschappij verwacht niet dat het nodig zal zijn om bestaande boekingen op grote schaal te annuleren.

Ook met Transavia kan er nog geboekt worden vanaf Amsterdam. Waarom dat nog steeds mogelijk is, is een technisch verhaal volgens een woordvoerder. Wel zegt de luchtvaartmaatschappij dat mensen niet meer boeken, ook vanwege de hoge prijzen op met name de piekdagen. Transavia wil nog niet zeggen hoeveel stoelen zij moeten schrappen.

EasyJet, de derde grootgebruiker van Schiphol, maakte maandag bekend zo'n 10 procent van de vluchten te schrappen. De luchtvaartmaatschappij zegt op dit moment het vluchtschema bij te werken. Maar de maatschappij verwacht dat de overgrote meerderheid van de bestaande vluchten vanaf Schiphol door kan gaan en daarom is boeken nog steeds mogelijk.

Sunweb, Corendon en TUI bieden ook nog steeds pakketreizen aan vanaf Schiphol. Volgens hen is het nog steeds mogelijk om te boeken, omdat ze de capaciteit van Schiphol nog niet weten. Pas wanneer het voor de reisorganisaties duidelijk is welke aanpassingen er moeten komen, passen zij hun aanbod ook aan.

'Maatregel helder'

Schiphol reageert niet verbaasd en herhaalt dat de verantwoordelijkheid om het aantal passagiers te verminderen bij luchtvaartmaatschappijen en reisaanbieders ligt. "De maatregel is helder en wij gaan niet over de boekingen", zegt een woordvoerder.

Volgens Joris Melkert, luchtvaarteconoom aan de TU Delft, moeten we niet vergeten dat het overgrote deel van passagiers wel gewoon vanaf Schiphol kan vliegen. "Ongeveer 20 procent van de passagiers kan niet vertrekken, maar de rest dus wel. En die tickets moeten verkocht worden, want daar verdienen de maatschappijen geld mee. Dat is niet raar."

En dat de prijzen hoger liggen, is geen verrassing voor Melkert: "Door verminderde capaciteit is vliegen een schaarser goed geworden en dus schiet de prijs omhoog. En daar proberen de luchtvaartmaatschappijen de schade mee te beperken."

Deze week horen passagiers waarschijnlijk of zij in juli vanaf Schiphol kunnen vertrekken. De luchthaven maakt naar verwachting volgende week bekend hoeveel minder passagiers in augustus welkom zijn op de luchthaven.