Vanavond in de uitzending: Boerenprotest • Waar komen straks nog de arbeidsmigranten vandaan?

Nieuwsuur ging langs bij een boer die het over een andere boeg gooit: hij begint een bos om stikstof in op te slaan. Is dat een oplossing die meer boeren perspectief kan bieden?

Boeren trekken vandaag massaal naar Stroe om hun onvrede over het stikstofbeleid kenbaar te maken. Ook op het Malieveld in Den Haag verzamelden zich vanochtend boze boeren. Veel boeren gingen met de tractor de snelweg op om bij de actiedag te komen, met lange files tot gevolg.

Waar komen straks nog de arbeidsmigranten vandaan?

Het grote tekort aan werknemers wordt ook gevoeld in de zachtfruitteelt, een sector die lastig te automatiseren is. Het plukken wordt nu nog vooral gedaan door arbeidsmigranten uit Oost-Europa, maar omdat de vergrijzing daar harder gaat dan in Nederland kunnen daar in de toekomst niet meer voldoende mensen vandaan komen.

We gingen langs bij een fruitteler die een oplossing uit onverwachte hoek zag langskomen: vluchtelingen uit Oekraïne vervullen nu zijn openstaande vacatures. Biedt dat wellicht ook op lange termijn soelaas? Of moeten bedrijven straks buiten de grenzen van de EU kijken om nog arbeidsmigranten naar Nederland te kunnen halen?

We praten er over verder in de studio met econoom Mathijs Bouman.