Oud-international Janmaat (32) stopt en wordt technisch directeur bij ADO Den Haag

In zijn nieuwe functie gaat Janmaat nauw samenwerken met een andere oud-international: Dirk Kuijt. Opvallend is dat zowel de onervaren hoofdtrainer Kuijt als de onervaren manager Janmaat wordt begeleidt door de Haagse zaakwaarnemer Rob Jansen.

Janmaat begon zijn carrière bij ADO en speelde later voor sc Heerenveen, Feyenoord, Newcastle United en Watford. Eind 2020 keerde de door blessures geplaagde rechtsback terug in Den Haag. Zijn blessureleed hield daar aan. Het afgelopen anderhalf jaar kwam hij slechts tot dertien competitieduels.

"Ondanks dat ik nog een contract had voor een jaar, ben ik gaan twijfelen of ik wel door wilde gaan als voetballer", vertelt Janmaat. "Mijn ambitie is om in de voetbalwereld actief te blijven, maar dan wel in een andere rol. Toen ik de kans kreeg om deze functie te vervullen bij ADO Den Haag heb ik dan ook niet lang hoeven twijfelen."

'Ideale stap'

Zonder ervaring wordt Janmaat tijdens een lopende transferperiode meteen in het diepe gegooid. "In deze functie zal ik mijn ervaringen uit de voetbalwereld en het netwerk dat ik gedurende mijn profcarrière heb opgebouwd goed kunnen gebruiken. Dit is een ideale stap voor mij", zegt hij.

Na het ontslag van Jeffrey van As als manager voetbalzaken in januari 2020 had ADO geen vaste verantwoordelijke meer voor het transferbeleid. Albert van der Dussen bekleedde de functie op interim-basis tot 1 februari van dit jaar. De afgelopen maanden waren algemeen directeur Edwin Reijntjes en eigenaar Beristain samen verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie.