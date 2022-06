In Nederland nu bij 167 mensen apenpokkenbesmetting vastgesteld

In Nederland is nu bij 167 mensen apenpokken vastgesteld. Donderdag waren dat er nog 95, zegt het RIVM. De stijging is sneller dan in de vorige update, toen het aantal gevallen met 15 was toegenomen. Door de lange incubatietijd is het volgens het gezondheidsinstituut moeilijk om precies vast te stellen hoe snel de ziekte zich verspreidt. Een deel van de nieuwe gevallen was al langer besmet.

Vanmiddag is er een overleg van deskundigen bij het RIVM. Later deze week volgen mogelijk aanbevelingen. In Nederland komt het virus vooral voor bij mannen die seks met mannen hebben gehad. Dat is ook in Duitsland het geval. Het Duitse Robert Koch Institut gaf eerder deze maand het advies om risicogroepen preventief te vaccineren.

Het uit Afrika stammende virus dook vorige maand op in Nederland. Een deel van de patiënten had het festival Darklands in België bezocht. In alle gevallen ging het om mannen die seks hebben gehad met mannen.

Reden tot grote zorg over apenpokken is er vooralsnog niet, zeiden deskundigen toen tegen de NOS. "Dit is echt een totaal ander verhaal dan corona", zei viroloog Louis Kroes. "Het apenpokkenvirus dat nu in Europa is, leidt zeer zelden tot ernstige ziekte." "Bovendien verspreidt het zich niet zo snel als corona", zei epidemioloog Patricia Bruijning. "Anders dan bij covid is voor overdracht meestal nauw contact nodig."