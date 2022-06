Gloednieuw waterpretpark Leidschendam vernield, 'alles is kapotgesneden'

Het pas geopende Storm Aquapark in Leidschendam is door vandalen vernield. Alle opblaasbare speeltoestellen zijn kapotgesneden.

"Er zijn lange messneden met hoeken en halen, dan weet je dat dit niet meer te herstellen is", zegt eigenaar Pieter Alders bij Omroep West. "Alles is echt kapot. Als dat het doel was van de actie, is het goed gelukt", zegt hij verbitterd.

Het 2500 vierkante meter grote waterpretpark is pas sinds 1 juni open. Het bestaat uit opblaasbare glijbanen en andere drijvende delen. Die zijn gisternacht vernield.

Bij het waterpretpark hangen camera's. Er was ook bewaking, maar van de dader(s) ontbreekt vooralsnog elk spoor.

Park niet te verzekeren

"Het is heel zuur", vervolgt Alders. Het is mooi weer en met de grote vakantie voor de boeg stonden veel kinderfeestjes en schoolreisjes gepland. Die kan hij nu niet ontvangen. Daarbij komt een extra financieel probleem: zo'n park in openbaar water is niet te verzekeren.

Toch wil Alders het park zo snel mogelijk opnieuw, mogelijk voor een deel, opbouwen. "Of het weer het grootste park van het land wordt, is natuurlijk de vraag. Maar mijn kinderen zeggen ook: dit is het mooiste dat er is. Daarom willen we het graag behouden, ondanks de financiële domper."