Corbeau en Kamminga plaatsen zich voor halve finales, ook Schouten en Steenbergen door

Corbeau eindigde in de series op de tweede plaats met een tijd van 2.09,15. Kamminga zette 2.10,33 neer en stroomt daarmee als tiende door naar de halve eindstrijd. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Zac Stubblety-Cook uit Australië was de beste in de series: 2.09,09.

Zwemmers Caspar Corbeau en Arno Kamminga hebben zich bij de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest geplaatst voor de halve finales op de 200 meter schoolslag, die vanavond plaatsvinden.

Tot en met 25 juni zijn de finaleblokken van het langebaanzwemmen dagelijks vanaf 18.00 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 19.00 uur ook te zien op NPO 2.

Tes Schouten en Marrit Steenbergen plaatsten zich voor de halve finales op respectievelijk de 200 meter schoolslag en de 100 meter vrije slag.

De 21-jarige Schouten, houdster van het nationaal record, tikte tijdens de series aan in 2.26,85, de elfde tijd. De Canadese Kelsey Lauren Wog was op die afstand de snelste in de series met een tijd van 2.24,37.

Steenbergen plaatste zich als zevende voor de halve finale van de 100 meter vrije slag. Steenbergen zwom in de series een tijd van 54,13 seconden. De Australische Mollie O'Callaghan plaatste zich in 53,49 seconden als snelste voor de halve finale. Zij bleef de Canadese Penny Oleksiak (53,70) en de Amerikaanse Torri Huske (53,72) voor. Wereldrecordhoudster Sarah Sjöström eindigde in de series op plek vier (53,78).