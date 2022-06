Boerenmanifestatie Stroe begonnen na ochtend vol verkeershinder

In Stroe is de manifestatie begonnen van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De start was meer dan een uur later dan gepland, omdat de organisatie op deelnemers wilde wachten die nog met trekkers onderweg waren. De wegen rond Stroe raakten verstopt. Stroe ligt aan de A1. Die was volgens de ANWB even na 13.30 uur ter hoogte van Stroe helemaal dicht.

Op het terrein van een rundveehouder hebben zich duizenden boeren en sympathisanten verzameld. Of het de 20.000 tot 30.000 zijn waar de organisatie op rekent, is niet bekend. De organisatie spreekt van 40.000 aanwezigen, maar dat aantal is niet bevestigd.

De boerenbelangenorganisaties hebben ook politici uitgenodigd. Inmiddels heeft de eigenaar van het terrein laten weten dat politici met een andere mening niet langer welkom zijn.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot had wel een uitnodiging gekregen en wilde ook komen, maar zag daarvan af. Hij is voor de stikstofplannen van het kabinet. Hij blijft weg, omdat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt dat zijn veiligheid niet kan worden gegarandeerd.