Boeren massaal over de snelweg naar actiedag in Stroe, politie machteloos

"We zien dat boeren zich massaal niet aan de afspraken houden", zei een woordvoerder van de politie tegen de NOS. De politie heeft volgens hem geen middelen om tractoren tegen te houden. "We proberen de trekkers zo snel mogelijk van de snelweg te halen, maar het moet wel op een veilige manier gebeuren."

De boeren zijn onderweg naar de actiedag in Stroe tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Een verslaggever van Omroep Brabant volgde een stoet trekkers onder meer over de A50. Hij meldde op Twitter dat sommige actievoerders tot frustratie van de automobilisten de vluchtstroken blokkeerden, om te voorkomen dat ze konden inhalen.

ANWB: A50 tussen Eerde en Arnhem 43 km file. "Langste file ooit die ik gezien heb", aldus de filelezer. We rijden 15 km per uur en dat tot woede van andere weggebruikers die via vluchtstrook inhalen en middelvinger opsteken. @omroepbrabant pic.twitter.com/RfOy3a5ebd

Door de boerenacties zijn files ontstaan. Bijna alle files van vanochtend waren daar aan te wijten, zegt de ANWB. In het eerste deel van de ochtend stonden ze in provincies die verder van Stroe afliggen. Naarmate de ochtend vordert verplaatsten ze zich naar het midden van het land, waar Stroe ligt.

De boeren demonstreren ook op het Malieveld in Den Haag. Uit voorzorg heeft de politie de A12 afgesloten bij het knooppunt Prins Clausplein in de richting van Den Haag.

Er worden in Stroe 20.000 tot 30.000 boeren verwacht. Om 09.30 waren daar honderden boeren aangekomen. "De sfeer op het veld is rustig", zegt NOS-verslaggever Youssef Abjij. "Het is een enorm veld en het staat nog lang niet vol." De officiële start van het programma is rond het middaguur. Maar de organisatie zegt dat er wordt gewacht tot alle trekkers aanwezig zijn.

Rijkswaterstaat had voor problemen op de weg gewaarschuwd, vooral in het midden en oosten van het land. Ook de avondspits zal volgens Rijkswaterstaat druk worden.

Steun boeren neemt toe

In een onderzoek dat dagblad Trouw naar steun voor de boeren liet uitvoeren, staat dat 45 procent van de ondervraagde Nederlanders "volledig" achter de boerenprotesten staat. In oktober was dat percentage nog 38.

De zorgen over stikstof zijn kleiner dan vorig jaar. In oktober gaf 67 procent aan bezorgd te zijn, nu is dat 59 procent. "Een meerderheid maakt zich wel degelijk nog zorgen om stikstof, maar zij vinden vaker dat de rekening te eenzijdig bij de boeren wordt neergelegd", zegt onderzoeker Asher van der Schelde in de krant.