Unicum Van Gerwen: geen play-offs Premier League na nieuwe nederlaag

Darter Michael van Gerwen is er voor het eerst in acht jaar, sinds hij debuteerde, niet in geslaagd de halve finales van de Premier League te halen. Hij verloor in Milton Keynes met 8-2 van Daryl Gurney en eindigde daardoor niet bij de eerste vier in de competitie.

Van Gerwen schreef de Premier League vijf keer op zijn naam, waaronder de laatste vier jaar. Ook greep hij twee keer naast de eindzege. Deze editie wilde het echter maar niet lukken voor de nummer 1 van de wereldranglijst.

Grootste nederlaag

Vanwege de coronapandemie lag de Premier League maandenlang stil. De laatste tien pouleduels werden in twaalf dagen tijd achter gesloten deuren in Milton Keynes gespeeld. Van Gerwen verloor daar maar liefst vijf wedstrijden en leed woensdag zijn grootste nederlaag in de Premier League toen wereldkampioen Peter Wright hem met 8-1 aan de kant zette.