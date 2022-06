Schreuder begonnen aan klus bij Ajax, maar van team smeden is nog geen sprake

Trainer Alfred Schreuder is vandaag begonnen aan zijn klus bij Ajax. Maar wie denkt dat hij gelijk al kan beginnen met een team smeden, vergist zich. De internationals zijn nog tot begin juli op vakantie en daarnaast zijn er nog een hoop onzekerheden in de selectie.

Noussair Mazraoui (Bayern München), Andre Onana (Inter), Danilo (Feyenoord) en Zakaria Labyad (nog geen club) liepen transfervrij de deur uit en Nicolás Tagliafico, die dit seizoen toch echt hoopt te vertrekken, mag Ajax voor een klein bedrag verlaten.

Huntelaar en Hamstra zullen deze zomer naast de verkoop van Gravenberch dus nog een klapper willen maken. Dat lijkt te lukken met de verkoop van Sébastian Haller, de topscorer van afgelopen seizoen en de spits die zich met elf doelpunten in de Champions League ook op het hoogste niveau liet zien.

Op dit moment zijn de Amsterdammers druk in onderhandeling met Borussia Dortmund over Haller. De Duitsers hebben een eerste bod van 33 miljoen uitgebracht, maar Ajax verlangt vijf miljoen meer. De verwachting is dat de twee clubs er snel uit zullen komen en daarmee zou de gewenste grote transfer een feit zijn.

2. Versterkingen

Waar Ajax vorig seizoen op Steven Berghuis na alle aankopen rond deze tijd al binnen had, blijft het nu erg stil in Amsterdam. Daar zal verandering in komen. Met het geld van Sébastian Haller en de eerdere transfersom van Ryan Gravenberch heeft Ajax geld om de markt op te gaan.

Het is nu aan Huntelaar en Hamstra (kortweg H2) om te laten zien dat ze waardige opvolgers zijn van de vertrokken Overmars, die bekend stond om zijn zijn sterke handelsgeest. De nieuwe technische staf krijgt deze zomer van de directie de kans om zich te bewijzen.

Met de aanstelling van Alfred Schreuder (en in zijn kielzog de Duitse assistent Matthias Kaltenbach) was de eerste daad van H2 al snel een feit. Maar op de volgende aankoop is het nog wachten.