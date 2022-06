NEC zet verhoudingen met Vitesse verder op scherp met komst Tannane

"Als Tannane aan de bal komt, maakt de cornervlag een buiging. Een speler over wiens spel de deken van mystiek ligt, die een hang naar durf en esthetica belichaamt. Zijn moed en creativiteit maken hem het prototype van de crowdpleaser", aldus Van Leeuwen. "Daarnaast is hij fysiek sterk en heeft een hoge werkethiek. Een winnaar en een leider."

De terugkeer van Tannane op de Nederlandse velden zal flink wat stof doen opwaaien, want de linkpoot speelde misschien wel zijn beste wedstrijden in het shirt van Vitesse. Daar werd hij na een conflict met trainer Thomas Letsch uit de selectie gezet, waarna Göztepe hem van die uitzichtloze situatie verloste.

Oussama Tannane is vanaf komend seizoen weer te bewonderen in de eredivisie. De spelmaker (28) vervolgt zijn carrière bij NEC, dat hem transfervrij uit Turkije oppikt.

En daar blijft het niet bij voor de nummer elf van de eredivisie, die op de laatste speeldag een ticket voor de play-offs misliep. Van Leeuwen: "De verwachting is dat we de komende weken nog meer spelers zullen aantrekken."

Adekanye naar Go Ahead

Go Ahead Eagles heeft Bobby Adekanye teruggehaald naar Nederland. De 23-jarige aanvaller ondertekende een contract voor twee jaar in Deventer. Adekanye is al de zevende versterking van Go Ahead Eagles.

De geboren Nigeriaan, die al op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland verhuisde, speelde in de jeugd voor onder meer Ajax en PSV. Adekanye voetbalde als tiener ook voor jeugdteams van FC Barcelona en Liverpool.