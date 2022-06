Uvalde sloopt school van bloedbad: 'Kinderen kunnen niet terug'

Het Amerikaanse stadje Uvalde gaat de basisschool afbreken waar vorige maand een bloedbad plaatsvond. De burgemeester van de plaats in Texas maakte dat bekend in een raadsvergadering na overleg met het schoolbestuur.

"Je kan een kind niet vragen om terug te gaan naar die school", zei burgemeester McLaughlin na een vraag van een aanwezige over de toekomst van de school. Een specifiek tijdpad had de burgemeester nog niet.

In het verleden zijn vaker schoolgebouwen gesloopt na een schietpartij. De school in Sandy Hook waar twintig kinderen en zes medewerkers werden doodgeschoten werd gesloopt, een gebouw op de campus van Virigina Tech werd na een bloedbad daar grondig gerenoveerd. Het schoolgebouw in Parkland, Florida, waar zeventien leerlingen werden gedood mag niet worden gesloopt omdat het nog als plaats delict geldt.

Een 18-jarige schutter vermoordde een maand geleden negentien kinderen en twee leraren op de Robb Elementary School, die zo'n 600 leerlingen telt. De dader werd doodgeschoten door agenten, maar dat gebeurde door misverstanden pas na een ruim een uur. Er is daarom veel kritiek op de politie.

"Een uur, veertien minuten en acht seconden - zo lang moesten de kinderen en leraren in klas 111 wachten op redding", benadrukte de hoogste veiligheidsfunctionaris van Texas in een uiterst kritische hoorzitting over de aanslag. "Terwijl er drie minuten nadat de dader het gebouw was binnengegaan al voldoende agenten in kogelwerende vesten waren."

Steven McCraw van het Texas Department of Public Safety sprak verbijsterd over de reactie van de commandant ter plaatse. Zo werd er lang gezocht naar een sleutel van de klas, terwijl de deur niet eens op slot bleek. Geen van de agenten had dat echter gecontroleerd.

'Totaal fiasco'

"Dit was een totaal fiasco, precies het tegenovergestelde van hoe we trainen", meende McCraw. "De agenten hadden wapens, de kinderen niet. Agenten hadden vesten, de kinderen niet. De agenten waren getraind, de dader niet."

Volgens McCraw verkoos commandant Arredondo "de levens van agenten boven die van de kinderen". Die ontkende dat in een eerder interview: hij zei dat hij er juist van uitging dat hij de schietpartij zelf niet zou overleven.

"We handelden naar de informatie die we hadden", zei Arredondo. "Ons doel was zoveel mogelijk mensen redden als we konden. De ontruiming van de school heeft 500 leerlingen en leraren het leven gered voordat we de schutter uitschakelden."