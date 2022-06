Prijzen koopwoningen stijgen flink door, 'maar de markt wordt grilliger'

De prijzen van koopwoningen stijgen nog steeds hard, maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wel iets minder hard dan vorige maand. In mei waren bestaande koopwoningen 18,8 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl de stijging in april nog op 19,7 procent uitkwam. Makelaars merken wel dat de markt aan het veranderen is. Zij zien minder kijkers en de tijd van gigantische overbiedingen lijkt voorbij. "Een paar maanden geleden stond de telefoon hier nog roodgloeiend en joegen mensen op een plekje in de agenda", zegt Dagmar Daae, van Molenbeek Makelaars in Utrecht. "Nu is de tweede kijkdag voor sommige huizen niet eens vol te krijgen." Volgens Makelaarsland, dat kantoren heeft in tientallen steden, komen er nu bijna tien kijkers op een woning af. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode gemiddeld bijna veertien:

Bezichtigingen woningmarkt - Makelaarsland

"Wij merken ook de verandering, maar er is nog geen enorme omslag", zegt Steven Lagerweij van makelaarsgroep Vivantes, die in dertig steden kantoren heeft. "Er zijn iets minder bezichtigingen en biedingen per woning. Maar als je het vergelijkt met een paar jaar terug, is het nog steeds een zeer gekke markt." Grillig Waar huizen tot voor kort als warme broodjes over de toonbank gingen, is het nu weer meer van belang welk broodje precies verkocht wordt. Klushuizen lijken bijvoorbeeld in populariteit te dalen. "Woningen die veel onderhoud of renovatie nodig hebben, worden bij ons minder bezichtigd. Want een aannemer is moeilijk te vinden en erg duur", zegt Erwin Broersma van BMV Makelaars, werkzaam in Arnhem. "Bij instapklare huizen zie ik dit niet, daar krijg ik nog steeds forse overbiedingen." Het gemiddeld aantal biedingen per huis is volgens Makelaarsland gedaald:

Biedingen woningmarkt - Makelaarsland

Dat ziet ook Daae in Utrecht: "Bij een leuk huis met VT Wonen-look merk je helemaal niets van een mindere woningmarkt. Bij eengezinswoningen ook niet, daar is bij ons net nog een ton op een huis overboden. Je kan dus niet zeggen dat alles terugloopt. Je merkt vooral dat de markt grilliger is geworden." In een grillige markt kan het soms gek lopen. "Laatst vielen de bezichtigingen bij een huis echt tegen, er kwam geen enkele bieding uit", zegt Lagerweij. "We hebben een nieuwe kijkdag georganiseerd en toen gingen toch twee mensen tegen elkaar opbieden. Het huis is alsnog boven de vraagprijs verkocht." Nog 'maar' 50.000 euro overboden Makelaars zien dat mensen door de onrust op de woningmarkt sneller hun huis te koop zetten. Dat komt vooral door de snel stijgende hypotheekrente, die ertoe leidt dat potentiële kopers minder kunnen lenen en de maandlasten stijgen. Ook is er veel onzekerheid op de markt door de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie. En dat maakt bijvoorbeeld mensen die volgend jaar pas hun nieuwbouwwoning kunnen betrekken zenuwachtig, zien makelaars. "Je ziet paniekvoetbal onder verkopers. Ze denken: nu is de markt goed, dus ik moet snel verkopen. Mensen gaan dan even tijdelijk ergens anders wonen om goed te kunnen cashen", zegt Daae. Voor verkopers is de teleurstelling groot als de adviesprijs van de makelaar wat tegenvalt. "Waar we voorheen wel eens adviseerden om 25.000 euro meer te vragen, passen we daar nu mee op", zegt Daae. "Je merkt dat sommige verkopers aan meer hadden gedacht, of toch een hogere vraagprijs willen", zegt ook Broersma. "Met beide benen op de grond blijven is voor sommige opdrachtgevers lastig." Blij zijn met 50.000 boven de prijs Ook bij overbiedingen zijn er teleurstellingen: "150.000 euro over de vraagprijs was het nieuwe normaal", zegt Dae. Nu moet je weer blij zijn met 50.000 euro. Dat is soms zuur voor verkopers, want zij denken: de buren hebben een enorm bedrag erop gekregen en wij willen dat ook." Hoe de huizenmarkt zich ook verder ontwikkelt, veel makelaars kijken uit naar een rustigere huizenmarkt: "Voor mij als makelaar wordt het vak daardoor weer wat aantrekkelijker", zegt Dae. "Het was de afgelopen jaren lopendebandwerk. Nu wordt het hopelijk weer iets meer makelen."