Bill Cosby in civiele zaak schuldig bevonden aan misbruik minderjarige

Een jury in Californië heeft Bill Cosby schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een minderjarige in 1975. Het gaat om een civiele zaak. Het slachtoffer, Judy Huth, krijgt een schadevergoeding van een half miljoen dollar voor de emotionele schade die ze heeft opgelopen.

Huth vertelde dat ze destijds samen met een vriendin was uitgenodigd door de komiek op de Playboy Mansion. Zij was toen 16 jaar, Cosby 37. De jury acht bewezen dat Cosby, inmiddels 84, haar dwong tot seksuele handelingen.

Cosby, die niet in de rechtszaal verscheen, ontkent. Hij legde jaren geleden wel een verklaring af in een video, die aan de jury werd vertoond. Cosby kan zich Huth naar eigen zeggen niet herinneren en omdat zij destijds minderjarig was kan het niet gebeurd zijn, is zijn redenering.

De zaak tegen Cosby liep sinds 2014. Huth vertelde dat haar zoon in dat jaar ongeveer dezelfde leeftijd had als haar toen het misbruik plaatsvond. Dat, en het feit dat meer vrouwen Cosby beschuldigden, bracht bij haar herinneringen terug aan het misbruik en daarom begon ze alsnog een zaak.

De uitspraak volgt elf maanden nadat Cosby werd vrijgelaten uit een gevangenis nadat de hoogste rechter van Pennsylvania aanklachten wegens seksueel misbruik had verworpen.