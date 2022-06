Aandacht voor opwarming van de aarde met klimaatstreepjescode

Op de langste dag van het jaar vroegen wetenschappers, activisten en meteorologen aandacht voor de opwarming van de aarde. Dit deden ze via een klimaatstreepjescode. Met de actie #ShowYourStripes werden de grafiekjes voor het vijfde jaar op rij onder de aandacht gebracht.

Elk streepje in de code staat voor de gemiddelde temperatuur in een land of regio in een jaar tijd. De kleur blauw staat voor relatief koele jaren, rood voor relatief warme jaren. De streepjescode kleurt wereldwijd steeds roder, wat betekent dat het gemiddeld steeds warmer wordt sinds het begin van de twintigste eeuw.

Ook Nederland heeft sinds een paar jaar een code, gemaakt door het KNMI. Die laat zien hoe het ook in Nederland warmer wordt. Sinds het begin van de metingen in 1901 varieert de gemiddelde temperatuur van 7,8 graden in 1963 tot 11,7 graden in 2014. Dat was tot nu het warmste jaar tot nu toe.

Klimaatspiraal

De streepjescode is bedacht door klimaatwetenschapper Ed Hawkins, die hiermee begon op zijn blog Climate Lab Book om de opwarming te visualiseren. In 2016 ontwierp hij de 'klimaatspiraal', die met een animatie laat zien hoe de opwarming eruit ziet. Twee jaar later kwam de wetenschapper met een streepjescode.

De gemiddelde temperatuur wereldwijd tussen 1880 en 2021, op basis van data van NASA: