Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert Britse krantendrukkerijen

Bij de drukkerijen worden titels zoals The Sun, The Daily Mail, The Times en The Daily Telegraph gemaakt. De demonstranten vinden dat deze kranten te weinig aandacht besteden aan klimaatverandering. Meer progressieve kranten zoals The Guardian waren geen doelwit van de actie.

Het bedrijf achter de drukkerijen, Newsprinters, liet weten dat de titels noodgedwongen op andere locaties zijn gedrukt. The Sun kondigde via Twitter aan dat de geprinte exemplaren hierdoor te laat in de schappen zouden liggen. De krant noemde de actie een "aanval op de vrije pers" en de Britse minister van Binnenlandse Zaken sprak zelfs van een "aanval op de democratie".

Vorig jaar bezetten activisten van Extinction Rebellion meermaals drukke kruispunten in Londen. Zij vinden dat overheden te weinig doen tegen klimaatverandering.