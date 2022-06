Nederlandse vakantiegangers van TUI dagenlang vast in Egypte

Nederlandse vakantiegangers die met TUI op reis waren, hebben bijna vier dagen vastgezeten in Egypte. Het gaat om 180 passagiers, die vrijwel allemaal een pakketreis hadden geboekt naar de badplaatsen Hurghada en Marsa Alam aan de Rode Zee.

De Nederlanders zouden afgelopen zaterdag al naar Amsterdam vliegen, maar kregen kort voor de vlucht te horen dat het vliegtuig vanwege technische redenen niet kon vertrekken. TUI zei dat de vlucht de volgende dag wel zou gaan. Op zondagavond waren de problemen nog niet opgelost en werden de passagiers na uren weer naar hun hotel gestuurd.

Ook op maandag kregen de passagiers net voor vertrek op het vliegveld te horen dat hun vlucht niet door zou gaan. TUI heeft vandaag, op de vierde dag, een nieuw toestel vanuit Amsterdam naar Hurghada laten gaan waardoor de vlucht wel kon vertrekken. Voor de drie extra nachten dat de vakantiegangers in Egypte moesten blijven heeft TUI een all-inclusive hotel geregeld.

Drie dagen wachten

De passagiers zijn inmiddels onderweg naar Nederland. "We moesten vijf tot zes uur wachten op het vliegveld zonder informatie, en werden daarna naar het hotel gestuurd", vertelde een gedupeerde vakantieganger. "En dat drie dagen achter elkaar." De 33-jarige vrouw uit Rotterdam, die verder liever anoniem wil blijven, was acht dagen op vakantie in Egypte.

Met sms'jes werden de vakantiegangers op de hoogte gehouden. De vrouw vindt de gang van zaken "ongelofelijk". "Dit is geen verlengde vakantie. Er zijn hier mensen met kinderen, en ouderen", zei de vrouw net voor vertrek.

Ongebruikelijke vertraging

TUI noemt het een "bijzonder ongelukkige opeenvolging van omstandigheden". Een woordvoerder zegt dat de technische problemen na de eerste dag opgelost leken te zijn, maar dat op de tweede en derde dag kort voor vertrek opnieuw technische problemen werden geconstateerd. Ook waren er problemen met de Egyptische autoriteiten.

Een deel van de passagiers is vandaag al eerder vetrokken met andere vluchten. De woordvoerder zegt dat deze mate van vertraging ongebruikelijk is en dat TUI de passagiers "ruim zal compenseren".