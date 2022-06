Veel hulp voor Oekraïne, maar elders moet op noodhulp bezuinigd worden

Hulporganisaties moeten steeds meer bezuinigen op voedselverstrekking. Door de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en stijgende voedsel- en brandstofprijzen, zijn hulpbudgetten steeds vaker ontoereikend. In het vluchtelingenkamp Dzaleka in Malawi komen iedere dag nog nieuwe vluchtelingen aan. Sinds het geweld van rebellengroepen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) de afgelopen maanden weer is opgelaaid, trekken mensen de grenzen over. Vooral naar buurland Uganda, maar ook helemaal naar Malawi. Een van hen is Sifa Zamda van 22 jaar. Ze is net aangekomen en zit alleen voor een witte hulptent. 's Nachts kwamen rebellen naar haar huis, op zoek naar haar vader, vertelt de jonge vrouw. "Mijn vader was niet thuis en mijn moeder maande me om me te verstoppen. Ze kwamen binnen en staken mijn moeder met een mes dood." Sifa vluchtte weg. Eerst naar Tanzania. Een kerkgenootschap zorgde uiteindelijk voor vervoer naar Malawi. Ze ging daarheen omdat ze gehoord had dat daar een kamp was en dat het in Malawi veilig is.

Quote We krijgen afwijzing na afwijzing Functionaris van het Wereldvoedselprogramma in Malawi

Ze weet niet wie van haar familie nog leeft. Ze nam ook niets mee op haar vlucht en is afhankelijk van voedselhulp. Die wordt hier gegeven door het Wereldvoedselprogramma, maar de vraag is hoe lang ze die nog krijgt. "We krijgen afwijzing na afwijzing om dit project te financieren", zegt Badr Bahaji, die voor het Wereldvoedselprogramma in Malawi werkt. Het conflict in de Democratische Republiek Congo en de daarbij behorende vluchtelingenstroom werd eerder dit jaar door de Noorse hulporganisatie Norwegian Refugee Council (NRC) voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot de meest vergeten crisis van het jaar. Want hoewel miljoenen Congolezen in en buiten eigen land op de vlucht zijn, komt er niet genoeg hulp. "We zijn geen prioriteit", voelt ook Bahaji. De ellende begon al tijdens de coronapandemie. Die leidde ertoe dat er minder donorgeld binnenkwam en het programma met moeite het hoofd boven water hield. Sinds de oorlog in Oekraïne is het nog moeilijker geworden. Die slokt volgens Bahaji geld en aandacht op. "We zijn echt in crisismodus." Hij zegt dat in september de 'pijplijn breekt'. "Dan is het geld op."

