3x3 basketbalsters starten WK met winst en flinke nederlaag

Loyce Bettonvil, Noortje Driessen, Janine Guijt en Natalie van den Adel kwamen in het eerste groepsduel tegen de Israëlische vrouwen op een 10-6 achterstand. Die tik werd knap geïncasseerd en uiteindelijk omgezet in een 17-11 overwinning. Tegen Spanje ging het een stuk minder.

De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn het WK begonnen met een zege en een nederlaag. Op de eerste dag in Antwerpen kwamen de vrouwen in actie tegen Israël (17-11 winst) en Spanje (22-9 verlies).

3x3-regels

Drie-tegen-drie basketbal wordt gespeeld door drie spelers (met één wissel) op één basket, op één helft. Een wedstrijd heeft tien minuten zuivere speeltijd.

Een partij is voorbij als de klok op nul staat of als een ploeg 21 of meer punten heeft gescoord. Bij een gelijke stand komt er verlenging, waarbij de eerste ploeg die twee punten scoort de wedstrijd wint. Schiet een speler raak van buiten de cirkel (normaal gesproken de driepuntslijn) telt dat voor twee punten. Binnen de cirkel is het één punt.

Om snelheid in het spel te houden, moet er binnen twaalf seconden een schot op de basket worden gelost en als er een punt wordt gemaakt, gaat de wedstrijd direct verder.