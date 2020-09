Zorgen om als vanouds juichende Tourfans: 'Draag een masker, doe het voor ons'

Alsof er helemaal geen coronavirus is. Zo zag het er zaterdagmiddag uit tijdens de laatste beklimming in de achtste etappe van de Tour. Ondanks herhaaldelijke oproepen van de Tourorganisatie, ploegen en renners om vooral afstand te houden, hielden veel fans zich totaal niet aan de coronamaatregelen.

Fans die zonder mondkapje de renners van dichtbij kunnen toeschreeuwen, dat is de zwakke plek van de 'wielerbubbel' waarin de grootste wielerwedstrijd ter wereld zich door Frankrijk verplaatst.

Voor en na de wedstrijd worden renners zo goed mogelijk afgeschermd, maar eenmaal op de weg zijn ze kwetsbaar. Zeker in de bergen, waar het tempo laag genoeg ligt voor fans om enkele meters mee te kunnen rennen.

Eerder al zorgen

De taferelen op de Peyresourde waren ook weer niet geheel onverwacht. Tom Dumoulin - die in deze etappe zijn eigen klassement opofferde voor kopman Primoz Roglic - maakte zich een paar weken geleden al zorgen over de toeschouwers.

"Het is te hopen dat er een goede campagne gaat komen voor de mensen aan de kant, want op de klim staat de helft zonder mondkapje in ons gezicht te schreeuwen", zei Dumolin na afloop van het Critérium du Dauphiné. "En dat is niet de bedoeling, hè?"

Die campagne is er dus wel gekomen, maar lijkt voor een deel aan dovemansoren gericht. Een zorgwekkende situatie voor ploegen, die bij besmettingen uit de Tour gezet kunnen worden. Niet lang na de finish deed Movistar dan ook opnieuw een oproep om toch vooral afstand te bewaren.

"We hebben zo ons best gedaan weer te kunnen fietsen, we willen niet dat het eindigt. Houd je aan de maatregelen, doe het voor ons en de rest van het peloton."