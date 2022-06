Graven vernield op begraafplaats in Lienden

Onbekenden hebben graven vernield op een begraafplaats in het Gelderse Lienden. "Er zijn zerken omvergetrokken, kettingen gebroken. Van sommige graven is bijna niets meer over", zegt Gert van Schaik tegen Omroep Gelderland. Hij woont naast de begraafplaats. "Vooral de historische graven zijn onherstelbaar beschadigd." Volgens Van Schaik gaat het om tientallen graven.

De vernielingen werden gisteren ontdekt door een medewerker van een bedrijf dat het onderhoud op de begraafplaats verzorgt. De gemeente bekijkt nog hoeveel graven precies kapot zijn gemaakt en wie de rechthebbenden zijn.

"De vernielingen zijn waarschijnlijk in het weekend aangericht, maar we weten niet exact wanneer", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. De gemeente raadt nabestaanden aan om aangifte te doen.