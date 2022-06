Hockeysters boeken moeizame zege in Pro League tegen China van Annan

Het duel in het Wagener Stadion stond ook in het teken van de terugkeer van Alyson Annan in Nederland. De Australische vertrok in januari als bondscoach van de Nederlandse vrouwen, nadat haar stijl van coachen en de bijbehorende prestatiecultuur onder vuur was komen te liggen.

De gedachten van de Nederlandse hockeysters leken al een beetje bij het WK hockey van volgende maand te zijn, tijdens het Pro League-duel met China in Rotterdam. Een wedstrijd die moeizaam op gang kwam, eindigde in een 2-1 overwinning voor Oranje.

De Chinezen staan op de voorlaatste plaats in de Pro League. Oranje staat tweede achter Argentinië, dat de koppositie niet meer kan verliezen.

Laag tempo

Freeke Moes kreeg na ruim een minuut al een grote kans op de openingstreffer. Van dichtbij kon zij binnen pushen, maar de Chinese keepster lag dwars. Ook een knappe dribbel en uithaal van Lidewij Welten leverde nog geen goal op,

Na die aardige start zakte het spelniveau van de wedstrijd in. China leek enigszins vermoeid, maar Oranje speelde in een te laag tempo en was niet creatief genoeg om het de tegenstander echt lastig te maken.

In het tweede kwart werden nauwelijks kansen gecreëerd, maar één sterke aanval bleek genoeg om de openingstreffer te forceren. Laurien Leurink brak aan de rechterflank door, gaf voor en zag de bal via het been van een Chinese verdediger in de goal belanden.