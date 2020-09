Noodbevel in Groningen na rellen met Duitse supporters

In het centrum van Groningen zijn Duitse en Groningse voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij werden onder meer tafels en stoelen naar elkaar gegooid. Het gaat in totaal om enkele tientallen supporters.

De gemeente Groningen zei eerder deze week al dat supporters van Arminia Bielefeld niet welkom waren bij het oefenduel van morgen tegen FC Groningen. RTV Noord meldt dat vanwege de verwachte rellen om 00.00 uur een noodbevel van kracht zou worden. De gemeente heeft dat naar voren gehaald.

De politie is nu op zoek naar de Duitse groep om duidelijk te maken dat het noodbevel al van kracht is. Ook gaat de politie de supporters vertellen dat ze de stad uit moeten. Doen ze dat niet, dan worden ze opgepakt.

Terras vernield

De eigenaar van een restaurant zag het allemaal voor zijn deur gebeuren. Tegen RTV Noord zegt hij: "We hoorden wat geschreeuw op straat en ik ging even buiten kijken. Toen zag ik al tafels en fietsen door de lucht vliegen. We zijn toen snel naar binnen gegaan. Het was eigenlijk wel vrij snel voorbij. Het was wel schrikken." De schade is flink. "Mijn terras is kapot, ik heb nog één hele tafel. Bij de buren is een stoelpoot door de ruit gegaan."

Op deze video is te zien dat het flink uit de hand liep: