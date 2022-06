Toussaint net aan naar finale 50 meter rugslag, De Waard net niet

Zwemster Kira Toussaint heeft zich bij de WK langebaan in Boedapest net aan geplaatst voor de finale van de 50 meter rugslag. In de halve finales tikte ze aan in 27,69. Dat bleek uiteindelijk de zevende tijd van de avond voor de houdster van het Nederlands record (27,10). Maaike de Waard redde het juist net niet. De 25-jarige zwemster moest genoegen nemen met de vijfde plaats in haar halve finale. Met een tijd van 27,77 bleef ze maar net boven haar persoonlijk record van 27,69. Toch was dat niet genoeg voor een finaleplaats. Ze werd in de eindrangschikking uiteindelijk tiende.

WK zwemmen bij de NOS Tot en met 25 juni zijn de finaleblokken van het langebaanzwemmen dagelijks vanaf 18.00 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 19.00 uur ook te zien op NPO 2.

In de ochtend plaatste Toussaint zich nog als dertiende (28,17) voor de halve finales. Een jaar geleden veroverde ze in hetzelfde zwembad de Europese titel. De Waard, in de series ook al tiende (28,04), pakte toen brons. Kylie Masse was net als in de series ook de snelste van de halve finales. Waar ze in de ochtend nog 27,26 op de klokken liet zetten, was ze in de avond nog iets sneller (27,22). De Canadese won bij de Olympische Spelen in Tokio het zilver op zowel de 100 als de 200 meter, achter Kaylee McKeown. De Australische plaatste zich ook voor de finale van woensdagavond die om 18.30 uur begint en live is te zien op NOS.nl.

Dressel niet op 100 vrij Caeleb Dressel heeft zich afgemeld voor de halve finales van de 100 meter vrije slag van dinsdagavond. De Amerikaanse titelhouder moet om "medische gronden" afhaken. Volgens de Amerikaanse zwembond, die aangaf dat Dressel niet met corona kampt, wordt nog besloten of hij later in het toernooi weer mee kan doen. Het betekende ook goed nieuws voor Nederland, want het was de verwachting dat Dressel ook mee zou doen met de finale van de 4x100 meter gemengde estafette waar Nederland ook voor geplaatst is. Deze finale staat voor dinsdagavond om 19.52 uur op het programma en is live te zien op NPO 2 en NOS.nl.

Caeleb Dressel na zijn winst op de 50 meter vlinderslag eerder deze week - AFP