Brons voor gemengde estafetteploeg bij WK zwemmen

De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft op de 4x100 meter wisselslag beslag gelegd op de bronzen medaille. Bij de WK langebaan in Boedapest moesten Nyls Korstanje, Arno Kamminga, Kira Toussaint en Marrit Steenbergen de Verenigde Staten en Australië voor laten gaan. Toussaint (rugslag) startte als beste van het veld, waarbij de landen zelf uitmaken in welke volgorde ze hun zwemmers het water in sturen. In een veld met nog twee vrouwen en vijf mannen tikte Toussaint als achtste aan, waarna Kamminga (schoolslag) Nederland naar de vijfde plaats zwom. Vlinderslagzwemmer Korstanje behield die positie voor het Nederlandse viertal, waarna Steenbergen er een uitstekende 100 meter vrije slag uitperste. Na de eerste 50 meter lag ze op een vierde plek waarna ze maar net tekort kwam voor de zilveren medaille. Steenbergen tikte aan in 3.41,54, de Australische Shayna Jack in 3,41,34.

WK zwemmen bij de NOS Tot en met 25 juni zijn de finaleblokken van het langebaanzwemmen dagelijks vanaf 18.00 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 19.00 uur ook te zien op NPO 2.

In de ochtend plaatste het viertal zich nog als tweede voor de finale, achter de Amerikanen. Korstanje, Kamminga, Toussaint en Steenbergen klokten toen een tijd van 3.43,48. De Amerikanen waren iets sneller met 3.43,16.

Amerika zonder gouddelver Dressel Het Amerikaanse team moest het in de finale doen zonder Caeleb Dressel. De titelhouder op de 100 meter vrije slag liet enkele uren voor de avondsessie in Boedapest weten om "medische gronden" niet mee te doen aan de halve finales van die 100 meter.

Caeleb Dressel na zijn winst op de 50 meter vlinderslag eerder deze week - AFP

Het betekende ook dat Dressel, die dit WK al twee gouden medailles won, niet aan de start zou verschijnen bij de gemengde wisselslagestafette. De 26-jarige Dressel pakte vorig jaar in Tokio olympisch goud op de 100 meter vrije slag. Volgens de Amerikaanse zwembond, die aangaf dat Dressel niet met corona kampt, wordt nog besloten of hij later in het toernooi weer mee kan doen.

Toussaint net aan naar finale 50 meter rugslag, De Waard net niet Eerder op de avond plaatste Kira Toussaint zich net aan voor de finale van de 50 meter rugslag. In de halve finales tikte ze aan in 27,69. Dat bleek uiteindelijk de zevende tijd in totaal voor de houdster van het Nederlands record (27,10).

Toussaint net aan naar finale 50 meter rugslag, De Waard net niet - NOS

Maaike de Waard redde het juist net niet. De 25-jarige zwemster moest genoegen nemen met de vijfde plaats in haar halve finale. Met een tijd van 27,77 bleef ze maar net boven haar persoonlijk record van 27,69. Toch was dat niet genoeg voor een finaleplaats. Ze werd in de eindrangschikking uiteindelijk tiende. Een jaar geleden veroverde Toussaint in hetzelfde zwembad de Europese titel. De Waard pakte toen brons. Bekijk hieronder de reacties van Toussaint en De Waard na de halve finales van de 50 meter rugslag:

Kylie Masse was net als in de series ook de snelste van de halve finales. De Canadese won bij de Olympische Spelen in Tokio het zilver op zowel de 100 als de 200 meter. De finale van de 50 meter rugslag begint woensdagavond om 18.30 uur en live is te zien op NOS.nl. Milák brengt thuispubliek in extase met wereldrecord Kristóf Milák prolongeerde met groot vertoon van macht zijn wereldtitel op de 200 meter vlinderslag. De 22-jarige Hongaar zwom ook nog onder zijn eigen wereldrecord. Milák had na 50 meter zwemmen bijna al zijn concurrenten al op een seconde gezet.

Milák brengt thuispubliek in extase met wereldrecord - NOS