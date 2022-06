Franse oppositie wil het president Macron vooral heel lastig maken

De oppositiepartijen in Frankrijk hebben president Macron duidelijk gemaakt dat ze hem het leven niet makkelijker zullen maken, na de parlementsverkiezingen van zondag. De coalitie waartoe Macron behoort verloor de absolute meerderheid, waardoor hij compromissen moet gaan sluiten met andere partijen.

Maar dat zal niet eenvoudig worden. De meest logische samenwerkingspartner voor Macron zijn de conservatieve Les Républicains, de voormalige machtspartij die eerder presidenten leverde als Nicolas Sarkozy en Jacques Chirac. Maar de leider van die partij zegt dat deelnemen aan een coalitie met Macron niet op tafel ligt.

"Dat zou kiezersbedrog zijn", zei leider Christian Jacob na een ontmoeting met Macron. Eerder noemde Jacob de Franse president al arrogant. Wel lijkt hij open te staan voor onderhandelingen over verschillende deelonderwerpen. Maar, zei hij ook: het is aan Macron om met compromissen te komen.

Ondertussen heeft Macron ook het ontslag van premier Borne geweigerd. Zij diende haar ontslag in, zoals vaak gebruikelijk is na de verkiezingen, maar Macron zegt dat de regering "haar taken gewoon moet blijven uitvoeren".

Links houdt deur dicht

Ook de linkse partijen willen voorlopig weinig weten van samenwerken met Macron. De linkse Jean-Luc Mélenchon, die onderdeel is van het linkse samenwerkingsverband Nupes en tweede werd, wil dat premier Borne de laan uit wordt gestuurd. "We verspillen onze tijd", zei hij na een gesprek in het presidentiële paleis.

De partijleider van de socialisten wil alleen samenwerken met Macron als het minimumloon fors wordt verhoogd. Iets waar Macron weinig in ziet. Volgens leider Olivier Faure kan de partij sommige beleidsvoorstellen wel steunen, maar alleen als de president ook hun ideeën steunt. De tijd dat Macron alleen kon regeren is voorbij, zei Faure.

"Vanaf nu moet hij een belangrijke rol voor het parlement accepteren", zei hij. "Het is gezond dat hij verantwoording moet afleggen en dat hij moet onderhandelen." En voor steun hoeft Macron al helemaal niet aan te kloppen bij Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Zij heeft al gezegd dat ze geen enkele concessie wil doen.

Ergernis is er in de Franse politiek ook over de agenda van Macron. Hij moet later deze week in Brussel zijn voor ontmoetingen met Europese leiders. Daarna reist hij door naar Duitsland voor een G7-top en vervolgens moet hij naar Madrid voor een NAVO-top.