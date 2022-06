Brand wint Ronde van Zwitserland na val klassementsleider in laatste bocht

Winner of stage 4 and the GC! #TourdeSuisseWomen @lucinda_brand @TrekSegafredo @PrimeoEnergie pic.twitter.com/nRnNeIGPML

Brand passeerde Faulkner op weg naar de bocht en dook als eerste naar links, wetende dat er na de bocht weinig tijd meer zou zijn om op gang te komen voor de eindsprint. Faulkner leek wat verrast door de laatste bocht vlak na een viaduct. Ze kneep in de remmen en haar achterwiel gleed onder haar vandaan op het gladde asfalt. Weg winst in Zwitserland.

Het begon hard te regenen en de Amerikaanse van BikeExchange vloog de berg op. Ze dichtte het gat, kwam op ruim een kilometer van de streep in het wiel van Brand en redde zo haar leiderstrui. Zo leek het. In de laatste, listige bocht ging het mis.

"Een fantastische dag", noemde Brand de laatste etappe in Zwitserland na afloop. Ze zei "supermoe, maar superblij" te zijn. "We moesten er hard voor werken. Geweldig om het af te maken."

Brand pakte het geel in de korte, explosieve openingsrit (46 kilometer), verloor de trui een dag later in een rommelige tijdrit, kon Faulkner niet lossen in rit drie en kreeg de zege pas in de laatste bocht van de koers aangereikt.

'Van mij mag het langer'

Faulkner eindigt als tweede in het klassement op 0.17 van Brand. De Nederlandse Pauliena Rooijakkers vult het podium aan op 1.19. Naast een podiumplek pakte de 29-jarige Rooijakkers ook de eindzege in het bergklassement.

De Ronde van Zwitserland is nog geen gevestigde naam op de wielerkalender voor vrouwen, maar heeft grote ambities. Vorig jaar werd de wedstrijd na twintig jaar weer verreden. Brand is te spreken over de verscheidenheid van de ronde. "Er is van alles wat", zei ze. Maar: "Van mij mag het langer worden", gaf Brand de organisatie een tip voor volgend jaar.