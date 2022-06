Forum-leider Baudet hangt schorsing boven hoofd, acht partijen dienen klacht in

Forum voor Democratie-leider Baudet hangt een schorsing boven het hoofd. Acht partijen (VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt) zeggen tegen RTL Nieuws dat ze een klacht indienen tegen Baudet. Zo willen ze hem dwingen zich aan de regels te houden van het parlement.

Baudet weigert nevenfuncties, extra inkomsten en giften te melden in een openbaar register. Als de klacht wordt overgenomen, kan de Forum-leider voor minimaal een maand worden geschorst. Hij mag dan wel in de Kamer zijn en meestemmen, maar niet het woord voeren.

De klacht is ingediend bij een onafhankelijke commissie die zich bezighoudt met de integriteit van de Tweede Kamer: het College van onderzoek integriteit.

Eerder al berispt

Het melden van nevenfuncties, giften en extra inkomsten in een openbaar register is voor Kamerleden verplicht. Baudet is in maart al berispt door het college. Toch weigert Baudet ook na de berisping melding van zijn nevenfuncties en bijverdiensten te doen, aanleiding voor de acht fracties om een klacht in te dienen.

In een reactie op de klacht zegt Baudet dat de echte corruptie plaatsvindt door "het partijkartel dat is vervlochten met een baantjescarrousel". Baudet noemt het een obsessie van de partijen om alles openbaar te willen hebben.