Nederlandse toeristen urenlang vast met auto in modderpoel in Wales

Twee Nederlandse toeristen hebben afgelopen weekend uren met hun auto vastgezeten in een modderpoel in een natuurpark in Wales. Ze zijn na ongeveer zes uur bevrijd door de North Wales 4x4 Response Group.

De toeristen reden met een terreinwagen op een bergpad in natuurpark Snowdonia toen hun voertuig vastliep in de modderpoel. Ze konden ondanks het slechte mobiele bereik in het bergachtige gebied hulpverleners bellen. Een team dat de regio goed kent, bevrijdde de twee Nederlanders uit de modder.

Volgens het reddingsteam hebben de toeristen geluk gehad doordat ze voorzichtig reden en hun auto daardoor niet volledig in de modderpoel terechtkwam.

Het bergpad mag gebruikt worden door auto's, maar wordt zelden onderhouden. Het gebied is vooral populair bij toeristen vanwege de landelijke wegen en het bergachtige landschap.