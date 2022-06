70 procent meer coronabesmettingen, ruim 600 coronapatiënten in ziekenhuis

De afgelopen week zijn er 26.462 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. De week ervoor waren dit er nog 15.526, meldt het RIVM. Het gaat om een toename van 70 procent. "Deze toename was in alle leeftijdsgroepen en in alle veiligheidsregio's zichtbaar", zegt het RIVM over de weekcijfers.

Nu het aantal besmettingen snel oploopt, is het belangrijk dat mensen zich aan de basismaatregelen houden, zegt een woordvoerder van het instituut. "Hou afstand van kwetsbaren. Heb je klachten, doe een zelftest. Als die positief is, ga je in isolatie. Blijf thuis, wees voorzichtig. De basismaatregelen, die nooit verdwenen zijn, zijn juist nu belangrijk. Naleving daarvan zou beter moeten."

Het is volgens het RIVM "heel lastig te zeggen" hoe de verspreiding zich de komende weken ontwikkelt. "We weten dat het nog verder gaat toenemen, we weten alleen niet hoelang het duurt en hoe hoog de piek wordt. We hebben nog niet genoeg informatie over de nieuwe subvarianten. Maar het gaat toenemen", zegt de woordvoerder.

In het rioolwater werden landelijk gezien 37,6 procent meer virusdeeltjes waargenomen. Net als vorige week waren de gemiddelde aantallen met name hoog in en rondom Amsterdam en Den Haag. Het RIVM verwacht dat de BA.5-subvariant van de omikronvariant dominant zal worden.

De toegenomen aantallen coronagevallen vertalen zich ook in meer ziekenhuisopnames. In de ziekenhuizen liggen nu 605 coronapatiënten, van wie 22 op de IC. Gisteren waren dit er nog 550, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De afgelopen dag zijn in de ziekenhuizen 82 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er twee nieuwe patiënten bij. Er overleden afgelopen week 11 coronapatiënten, de week ervoor waren dat er 10.

Vorige week sprak het RIVM over het begin van een nieuwe golf.