Geïrriteerde Van de Zandschulp met vroege uitschakeling op Mallorca naar Wimbledon

Dat de eerste set nog wel naar Van de Zandschulp ging, mocht namelijk al een klein wonder heten. De beste Nederlandse tennisser van dit moment overleefde eerst twee setpunten in de tiende game en daarna nog eens twee in de tiebreak.

Toch leken er bij Giron wat extra krachten los te komen, nadat hij zijn woede eruit had gegooid. De onvermijdelijke break plaatste hij in de derde game van de tweede set, maar die opleving bleek van korte duur. Van de Zandschulp brak meteen terug, geholpen door een afzwaaier van Giron.

Daarna was weer het de beurt aan Van de Zandschulp om te delen in de malaise, door met een dubbele fout zijn opslagbeurt in te leveren en even later met een wilde smash het beslissende punt buiten de lijnen te slaan.

Ergernis over eigen spel

Van de Zandschulp begon de derde set vervolgens wél uitstekend, door liefst tien punten op rij te maken. Die goede start leidde tot een 3-0 voorsprong, maar Giron kon vervolgens drie games op rij binnenhalen.

Van de Zandschulp begon zich zichtbaar meer te ergeren aan zijn eigen spel. Bij 4-4 gooide hij na een gemiste smash met zijn racket, maar hij wist de game even later toch naar zich toe te trekken.

Het draaide opnieuw uit op een tiebreak, die Van de Zandschulp begon met zijn zevende dubbele fout van de partij. Met enkele risicovolle slagen probeerde hij die achterstand tevergeefs om te buigen. Giron maakte de laatste vier punten op rij en kon zo voor het eerst sinds bijna anderhalve maand weer een wedstrijd winnen.

Tallon Griekspoor bereikte eerder al wel de achtste finales op Mallorca en treft daarin de Slowaak Alex Molcan.