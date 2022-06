Oud-KPN-topman Wim Dik (83) overleden

Oud-KPN-topman Wim Dik is op 83-jarige leeftijd overleden. Dik was 1989 tot 2000 de eerste voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke PTT Nederland (KPN). Zijn belangrijkste taak was om het vroegere staatsbedrijf om te vormen tot een succesvolle beursgenoteerde onderneming.

Dik had ook andere banen in het bedrijfsleven; zo werkte hij onder meer voor Unilever en was hij directeur van soepfabriek Unox. Na zijn vertrek bij KPN was hij hoogleraar in Delft.

Haagse carrière

Verder had Dik een korte carrière als politicus. In het begin van de jaren 80 was hij namens D66 staatssecretaris van Economische Zaken in de kabinetten-Van Agt II en III. Hij was in die functie belast met buitenlandse handel en exportbevordering.

Door de voortijdige val van Van Agt II (Van Agt III was alleen een tijdelijk 'rompkabinet') duurde zijn periode als bewindsman maar een jaar. Dik, die kort na de oprichting in 1966 al lid werd van D66, was ook vicevoorzitter van die partij en voorzitter van het wetenschappelijk bureau.