Onwaarschijnlijke transferstunt Fortuna: Turkse goalgetter Yilmaz naar Sittard

In de onderstaande video zie je hoe de kersverse Fortuna-spits Yilmaz Oranje met een hattrick over de knie legt.

Yilmaz gold de afgelopen seizoenen als een van de meest gevaarlijke spitsen van de Franse Ligue 1. Namens Lille scoorde hij afgelopen seizoen drie keer in de Champions League. Voor Turkije maakte hij 31 goals in 77 interlands, met onder meer een hattrick tegen Nederland in maart 2021.

"Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna Sittard", aldus Yilmaz op de clubsite. "Voor mij was het complete plaatje enorm belangrijk, iets wat ze mij in Sittard kunnen en willen bieden. De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren."

Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna Sittard, is in zijn nopjes met de komst van Yilmaz. "Dit is een prachtige dag voor Fortuna Sittard, dat we een speler met deze status weten vast te leggen Burak is ondanks zijn leeftijd nog enorm fit en gretig. We zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn ervaring van meerwaarde gaat zijn voor ons, zowel op als buiten het veld."